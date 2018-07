Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Național al Unirii Alba Iulia a prezentat luni, 16 iulie, bustul de bronz al geografului francez Emmanuel de Martonne, ce va fi amplasat in proximitatea Monumentului Unirii din municipiu. Geograful francez, care a trait intre anii 1873-1955, este cunoscut pentru meritul avut in trasarea granițelor…

- Marele geograf francez Emmanuel de Martonne, care a avut o contribuție esențiala la realizarea statului unitar roman, a fost omagiat, astazi, la Universitatea de Vest din Timișoara. Astfel, in anul Centenarului, a fost organizata o sesiune de comunicari științifice și a fost dezvelita o placa omagiala…

- Numarul de morți a crescut din accidentul din Ungaria a ajuns la noua. Șapte barbați și doua femei și-au pierdut viața, fapt confirmat de purtatorul de cuvant al șefului poliției din Pest. Se pare ca victimele se intorceau din Slovenia, in Romania. Șoferul era din Deaj, județul Mureș, iar ceilalți din…

- Primul concurs al anului in bazin de 33 de metri a adus o salba de medalii inotatorilor de la CSM Arad. Cea de-a XXIII-a ediție a Concursului Internațional de Inot Masters a avut loc la Szentes (Ungaria) si a reunit concurenți din Ungaria, Serbia, Slovacia și Romania. Aradenii au urcat pe podium prin…

- Ocuparea Munteniei si a Bucurestiului in decembrie 1916, apoi precipitarea evenimentelor din Rusia, revolutia bolsevica si prabusirea uriasului Imperiu Rus, capitularea sa la Brest-Litovsk in martie 1918, au adus Romania in nefericita situatie de a accepta conditiile umilitoare impuse de Puterile Centrale…

