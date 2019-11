Stiri pe aceeasi tema

- Prezența la urne este de 44,31%. La primul tur al alegerilor prezidențiale 2019, la aceeași ora de referința votasera 7.686.258 de români. Ilfovul (58,24%), Clujul (52,71%), Sibiul (50,67%) și Brașovul (50,00%) sunt județele cu cea mai buna prezența. La polul opus: Harghita (19,88…

- La ora 12.00, peste trei milioane de romani au votat, prezența la urne fiind de 16,15%. Teleorman, Olt, Ilfov, printre județele fruntașe. Cea mai slaba prezența se afla in județele Harghita și Covasna. Source

- Peste 4,5 milioane de romani au ales sa trateze racelile și durerile in gat cu antibiotic. Peste 30% dintre aceștia nu au cerut sfatul vreunui medic. Sunt concluziile unui studiu al Societatii Romane de Rinologie si Societatii Nationale de Medicina Familiei. O treime dintre cei care au consumat antibiotic…

- Peste 4,5 milioane de romani au tratat in ultimul an cel putin o data raceala cu antibiotice si peste 30% dintre ei au facut acest lucru fara niciun fel de recomandare de la medic. Sunt rezultatele unui studiu al Societatilor de Rinologie si de Medicina Familiei, realizat luna trecuta. Cercetarea mai…

- Pensionarii ar putea primi bonuri de masa. Potrivit unui proiect aflat in dezbatere la Camera Deputatilor, bonurile sunt propuse in schimbul tichetelor de calatorie nefolosite in cursul anului. Peste 4,5 […]

- Proportunity, un startup cu sediul la Londra creat de doi tineri antreprenori români, Vadim Toader și Stefan Boronea, care-i ajuta pe utilizatori sa-si gaseasca locuinta dorita, face estimari în ceeea ce priveste evolutia preturilor si ofera împrumuturi pentru avansul unui credit ipotecar,…

- Joburile în strainatate existente pe platforma de recrutare online eJobs.ro au adunat, de la începutul anului și pâna acum, aproape 2 milioane de aplicari, cele mai multe aparținând candidaților din categoria de

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca de la 1 septembrie vor fi majorate cinci milioane de pensii, prin creșterea punctului de pensie la 1.265 de lei. Procentual, spune Budai, creșterea pe care o vor avea pensionarii pe talon va fi de aproximativ 15%.„Practic, de…