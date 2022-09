Stiri pe aceeasi tema

- Tarile aliate vor continua sa sustina Ucraina "atata timp cat este nevoie" si nu vor fi descurajate de "niciun simulacru de referendum", a declarat, miercuri, secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana. El a avut o interventie in deschiderea Forumului Economic Romania - SUA: "De la securitate…

- Tarile aliate din NATO vor continua sa sustina Ucraina „atata timp cat este nevoie” si nu vor fi descurajate de „niciun simulacru de referendum”, a declarat, miercuri, secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana.

- Pe masura ce se apropie iarna, incep sa se iveasca „fisuri” in sprijinul Occidentului pentru Ucraina. Furtuna care se apropie ii confrunta pe liderii Europei cu adevarul dificil ca, deși Rusia se chinuie pe campul de lupta impotriva Ucrainei, Kremlinul iși duce razboiul de cursa lunga impotriva bazei…

- La șase luni de la declanșarea razboiului din Ucraina, aproape toți ucrainenii cred intr-un final favorabil al conflictului. In ceea ce privește sprijinul acordat președintelui, noua din zece sunt de acord cu acțiunile sale. Conform unui sondaj realizat de grupul sociologic ucrainean „Rating”, 98% dintre…

- Dupa cum spune președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, Rusia a pierdut aproape 40.000 de militari de cand a invadat Ucraina, pe 24 februarie. Despre aceste date și lucruri, dupa cum spune Zelenski, „inca de la inceputul razboiului, statul rus nu a oferit cetațenilor sai nicio informație – nici macar…

- Rusia a interzis joi accesul pe teritoriul sau a 39 de cetateni australieni care lucreaza in special in serviciile de securitate si aparare, in represalii la sanctiunile impuse de Canberra impotriva Moscovei pentru ofensiva sa in Ucraina, relateaza AFP. „In raspuns la decizia oficialilor din Canberra…

- Volodimir Zelenski a facut un nou apel la adresa europenilor pentru a raspunde unit impotriva agresiunii duse de Rusia impotriva Ucrainei. Rusia lui Putin ataca valorile comune ale Europei, avertizeaza presedintele ucrainean intr-un mesaj distribuit pe retelele de socializare.