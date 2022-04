Stiri pe aceeasi tema

- Regiunea separatista pro-rusa Transnistria din Republica Moldova a fost zguduita saptamana aceasta de o serie de explozii, incidente care au starnit temeri cu privire la riscul extinderii conflictului care devasteaza Ucraina. Este vorba mai degraba de a crea dificultați forțelor ucrainene din vestul…

- NATO anticipeaza acțiuni de provocare, acțiuni sub drapel fals in Republica Moldova, unde sunt deja in curs de derulare incercari de destabilizare, insa nu vede riscuri militare iminente pentru aceasta țara. Este vorba mai degraba de a crea dificultați forțelor ucrainene din vestul Ucrainei, din zona…

- Consilierul prezidențial ucrainean Oleksii Arestovici a declarat, marți seara, intr-un interviu acordat Feygin Live , ca Ucraina ar putea elibera Transnistria de ocupația rusa, daca Chișinaul va solicita acest lucru. Oficialul de la Kiev a spus ca exploziile din regiunea transnistreana arata ca Federația…

- Pentru noaptea de Paște, se pregatesc mai multe bombardamente asupra bisericilor din Ucraina, bombardamente menite sa faca un adevarat masacru, afirma Ambasada Rusiei in Republica Moldova. Nu, protagoniștii n-ar fi, ca pana acum, soldații ruși, ci chiar forțele ucrainene care acționeaza la comanda liderilor…

- El si-a exprimat temerea, sambata, ca presedintele Vladimir Putin "va persevera in greseala", iar conflictul din Ucraina va mai dura, probabil, cateva saptamani."Conflictul va mai dura. Adica avem informatii, evaluam si noi, anticipam lucrurile si avem..., ati observat cat de mare este precizia cu care…

- Secretarul general adjunct al Aliantei Nord-Atlantice, Mircea Geoana, spune ca, deocamdata, nu se vede din partea Federatiei Ruse o incetinire a intentiei si a mobilizarii de resurse pentru continuarea razboiului din Ucraina. El si-a exprimat temerea, sambata, ca presedintele Vladimir Putin “va persevera…

- Aproximativ 52% dintre romani declara ca s-au implicat in actiuni de sustinere si intrajutorare a refugiatilor ucraineni, iar 61% spun ca intentioneaza sa se implice, arata un studiu realizat de Reveal Marketing Research. ‘Rusia a inceput razboiul impotriva Ucrainei, in care au fost atacate mai multe…