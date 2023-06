Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general adjunct al NATO a strabatut cu bicicleta pentru prima data traseul de pe via Transilvanica intre Ciugud și Alba Iulia. Totodata, Geoana a vizitat și Baza Aeriana de la Campia Turzii.

- In urma ploii abundente care s-a revarsat duminica dupa-amiaza in zona Turda – Campia Turzii, in dispeceratul integrat al ISU Cluj s-au primit solicitari de evacuare a apei din mai multe subsoluri și locuințe. ”Am acționat cu cate o autospeciala pe strazile George Coșbuc și George Barițiu, unde au existat…

- Secretarul de stat al Statelor Unite, Antony Blinken, a declarat ca pactul de cooperare in domeniul apararii semnat luni cu Papua Noua Guinee va extinde capacitațile națiunii insulare din Pacific și va facilita antrenamentul militarilor americani cu forțele papuase. CITESTE SI BREAKING NEWS…

- Secretarul general adjunct al NATO Mircea Geoana se afla luni si marti la Paris, unde va avea intalniri cu inalti oficiali francezi si va participa la un dialog cu studenti in cadrul unui eveniment organizat de Universitatea "Sciences Po", potrivit Agerpres.

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a participat de curand la Conferința de securitate la Marea Neagra a Platformei Internaționale Crimeea, iar in cadrul conferinței a discutat și despre ce se intampla acum in Ucraina, dar mai ales despre cand se va termina razboiul din Ucraina. Vladimir…

- Mircea Geoana, Secretarul General Adjunct al NATO, a discutat despre posibilitatea unei candidaturi la alegerile prezidențiale la postul de televiziune Antena 3, declarand ca va lua o decizie in acest sens „cand va fi momentul”. Intre timp, el subliniaza ca iși indeplinește atribuțiile la NATO cu responsabilitate.…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat ca modelul economic actual al Romaniei nu mai corespunde vremurilor pe care le traim, remarcand decalajele dintre regiuni. Geoana a ținut un discurs in cadrul Conferintei ”De la economie de razboi la un nou model economic”, organizata la…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a transmis, vineri, dupa anuntul privind prelungirea cu un an a mandatului la NATO, ca va continua sa faca echipa cu Jens Stoltenberg, lucru care-o onoreaza. ”Intr-un moment de mare complexitate vom continua, oricand si impreuna, sa aparam cei peste…