- In cadrul intrevederii, Președintele Klaus Iohannis a adresat inaltului oficial de la Chișinau felicitari pentru alegerea in noua funcție și a evocat dialogul aprofundat și constant, purtat la nivel politic, necesar pentru luarea deciziilor care sa duca la avansarea agendei bilaterale, precum și a parcursului…

- Studentul plutonier Costin Ghetu, de la Academia Navala "Mircea cel Batranldquo; Constanta, a urcat din nou pe podium la o competitie internationala de Jiu Jitsu Brazilian. Este vorba de "Cupa Danubius", editia a IX a, care s a desfasurat la Braila si care a reunit sportivi din Romania si din Ucraina.…

- La un an de la inceperea razboiului dintre Rusia și Ucraina, Mircea Geoana, secretarul general adjunct al NATO, a vorbit vineri, la Știrile Pro TV, despre acest conflict și despre ce rol ar avea Romania, in cazul unui atac al Rusiei in Republica Moldova.

- „Am spus-o și o repet și astazi, am spus-o și prietenilor din Republica Moldova, am spus-o și conducatorilor din Republica Moldova, ca nu vedem un risc militar iminent, cel puțin, impotriva Republicii Moldova din partea Federației Ruse. De ce? Pentru ca nu au capacitatea militara sa faca acest lucru.…

- Un cutremur de 2 grade s-a produs, joi dupa amiaza, in Romania. Potrivit Institutului Național pentru Fizica Pamantului, cutremurul s-a produs la ora 12:36, in Dobrogea, județul Constanța. Conform sursei citate, seismul s-a produs la o adancime de numai 3 km, in apropierea urmatoarelor orase: 30 km…

- In ziua de 06 Februarie 2023 la ora 03:26:20 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.6, la adancimea de 20km.Seismul a avuto o intensitate macroseismica IV.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 74km NE de Ploiesti, 94km…

- ”Razboiul din Ucraina ne determina sa reconfiguram harta rutelor de transport de marfuri dinspre Moldova spre Romania. I-am spus, astazi, ministrul Economiei din Republica Moldova, Dumitru Alaiba, ca solutia pentru o colaborare comerciala mult mai eficienta este platforma multimodala de la Dunare, foarte…