- Nici Putin insuși nu poate ști ce va urma decat in masura in care poate anticipa destul de exact ce consecințe vor avea deciziile pe care le va lua in viitorul apropiat. Dincolo de cațiva pași inainte pe care ii poate intui și viziunea lui Putin se impotmolește in ceața și gerul rusesc.Da, Rusia a comasat…

- Ambasada SUA afirma, intr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, ca agresivitatea, amenintarile si intimidarile regimului Putin au drept consecinta fapul ca statele se gandesc la optiuni pentru a se apara, exprimand sustinerea fata de dreptul statelor de a alege liber ce aranjamente de securitate…

- Senatorul rus, Alexei Puskov prognozeaza o disparitie a Ucrainei, Republicii Moldova, Letoniei si Lituaniei, din cauza unei pierderi masive a populatiei. Potrivit oficialului de la Moscova, depopularea masiva prin plecarea cetatenilor in strainatate este o trasatura comuna specifica Ucrainei, Republicii…

- „Aliatii si-au exprimat in mod extrem de clar si de neechivoc serioasa ingrijorare cu privire la consolidarea prezentei de trupe rusesti in si in jurul Ucrainei. Am cerut Rusiei sa detensioneze imediat aceasta situatie, sa respecte suveranitatea si integritatea teritoriala a vecinilor sai, atat a Ucrainei,…

- NATO a cerut Rusiei "sa detensioneze imediat" situatia din jurul Ucrainei si sa respecte suveranitatea si integritatea teritoriala a vecinilor sai, sustine secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana. "Aliatii si-au exprimat in mod extrem de clar si de neechivoc serioasa ingrijorare cu privire…

- O „soluție diplomatica” cu Rusia „mai este posibila”, daca Moscova joaca jocul dialogului, pentru a dezamorsa criza din jurul Ucrainei, a declarat vineri șeful diplomației americane Antony Blinken, la o conferința de presa la Washington, scrie AFP."Suntem gata sa raspundem…

- O ''solutie diplomatica'' este inca posibila, daca Moscova accepta dialogul pentru a dezamorsa criza din jurul Ucrainei, a declarat secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, intr-o conferinta de presa la Washington, relateaza AFP.

- „Exista elemente care ne fac sa credem ca este ceva serios”, a declarat duminica secretarul general adjunct al NATO Mircea Geoana, in contextul mobilizarii de forțe militare ruse la granița cu Ucraina. „Am mai avut in luna iunie, anul acesta, o mobilizare poate similara ca numar de trupe”, a spus Mircea…