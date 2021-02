NATO asteapta in perioada urmatoare finalizarea procesului de revizuire al noii administratii americane privind acordul intre SUA si talibani si ministrii vor fi convocati pentru o eventuala decizie atunci cand vor exista toate elementele necesare, a declarat vineri secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana.



Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a anuntat joi seara ca NATO nu a luat nicio "decizie finala" privind retragerea fortelor sale armate din Afganistan pana la 1 mai, asa cum prevedea acordul SUA cu talibanii incheiat in februarie 2020.



"Nu am luat…