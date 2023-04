Geoană: Modelul economic actual al României nu mai corespunde vremurilor pe care le trăim Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana a declarat in cadrul Conferintei ”De la economie de razboi la un nou model economic”, organizata la Universitatea din Craiova, ca modelul economic actual al Romaniei nu mai corespunde vremurilor pe care le traim si paradoxal, dupa aderarea la UE si desi am avut o crestere economica semnificativa, decalajele dintre regiunile tarii au crescut. https://www.g4media.ro/ads.txt?unblockia=true Geoana a facut pana acum un adevarat turneu in mai multe universitați din Romania, unde a ținut discusuri de potențial candidat la președinție. Geoana a participat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat ca modelul economic actual al Romaniei nu mai corespunde vremurilor pe care le traim, remarcand decalajele dintre regiuni. Geoana a ținut un discurs in cadrul Conferintei ”De la economie de razboi la un nou model economic”, organizata la…

- "Modelul economic actual al Romaniei nu mai corespunde vremurilor pe care le traim. Paradoxal, dupa aderarea la UE, deși am avut o creștere economica semnificativa și o convergența catre media europeana, decalajele dintre regiunile țarii au crescut", a spus secretarul general adjunct al NATO, Mircea…

- Romania este mai inegal dezvoltata decat inainte de integrarea europeana, in prezent existand „un cataclism demografic”, a declarat, joi, secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, referindu-se la cele aproximativ cinci milioane de romani care au parasit tara. El a participat la conferinta „Etica…

- Romania este mai inegal dezvoltata decat inainte de integrarea europeana, in prezent existand "un cataclism demografic", a declarat, joi, secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, referindu-se la cele aproximativ cinci milioane de romani care au parasit tara.El a participat la conferinta…

