Secretarul General Adjunct al NATO, Mircea Geoana, a confirmat sâmbata ca mandatul sau în aceasta functie a fost prelungit cu un an, pâna în octombrie 2023.



&"Sunt onorat de decizia Secretarului General Jens Stoltenberg de a-mi prelungi mandatul cu înca un an, pâna în octombrie 2023&", a scris Mircea Geoana pe contul sau de Facebook.



&"Acum doi ani, pe 16 octombrie 2019, am preluat functia de Secretar General Adjunct al NATO. O mare onoare, dar si o provocare, sa fiu primul lider din Centrul si Estul Europei care ocupa o astfel de functie&",…