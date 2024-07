Stiri pe aceeasi tema

- Șuta Teodora (www.b1tv.ro) Președintele Klaus Iohannis va participa de marți pana joi la reuniunea liderilor Organizației Tratatului Atlantulicului de Nord (NATO), care se va desfașura la Washington D.C., Statele Unite ale Americii. Summitul NATO marcheaza 75 de ani de la inființarea Organizației Adminsitrația…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, de marti pana joi, la reuniunea sefilor de stat si de guvern ai Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), care va avea loc la Washington, D.C., Statele Unite ale Americii.

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, de marti pana joi, la reuniunea sefilor de stat si de guvern ai Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), care va avea loc la Washington, D.C., Statele Unite ale Americii.

- Reuniunea la nivel inalt a Aliantei Nord-Atlantice (NATO) care incepe marti la Washington, D.C., Statele Unite ale Americii, este un summit istoric si va pune accent deosebit asupra regiunii Marii Negre si pe zona Balcanilor de Vest, a declarat, luni seara, secretarul general adjunct al NATO, Mircea…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, in perioada 9-11 iulie 2024, la reuniunea sefilor de stat si de guvern ai Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), care va avea loc la Washington, Statele Unite ale Americii. Romania va pleda pentru continuarea sprijinului in favoarea partenerilor…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, in perioada 9-11 iulie, la reuniunea sefilor de stat si de guvern ai Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), care va avea loc la Washington, D.C., Statele Unite ale Americii, a informat Administratia Prezidentiala intr-un comunicat de presa.

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, in perioada 9-11 iulie, la reuniunea sefilor de stat si de guvern ai Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), care va avea loc la Washington, D.C., Statele Unite ale Americii, a informat Administratia Prezidentiala intr-un comunicat de presa. Summitul…

- Presedintele Klaus Iohannis se afla intr-o vizita de lucru in Statele Unite ale Americii, iar in aceasta seara va fi primit la Casa Alba de presedintele Joe Biden. Discutiile se vor axa pe situatia din Ucraina si din bazinul Marii Negre, precum si intarirea securitatii in spatiul euroatlantic. Doina…