Geoană, la Craiova:” Spania şi Irlanda pot fi modele de dezvoltare pentru România” Secretarul adjunct al NATO, Mircea Geoana, a preecizat vineri, la Universitatea din Craiova, ca pentru a se dezvolta economic, in noul context strategic global si european, Romania ar putea lua ca modele Spania si Irlanda. Geoana a subliniat ca aceasta perioada de crize succesive nu se va termina odata cu razboiul din Ucraina si ca vo veni noi provocari. Potrivit secretarului adjunct al NATO, „centrul de greutate al Europei se muta catre Est” si „se poate renegocia un rol mai important pentru companiile nationale, fara a pica in capcana imensa a retoricii impotriva companiilor straine”.„Suntem… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un program pan-european ce iși propune sa descopere soluții pentru tranziția energetica a țarilor de pe continent a fost demarat recent, iar compania Eaton anunța ca a decis sa se alature acestui proiect. Adoptarea in masa a stocarii de energie este vitala pentru a permite tranziția energetica a Europei,…

- Suedia spera sa adere la Alianța Nord Atlantica pana la summitul NATO din luna iulie, care va avea loc la Vilnius. Premierul de la Stockholm a felicitat Finlanda, care a obținut acordul de aderare din partea Turciei.

- Ambasadorul Viktor Tatarintev afirma, intr-un text publicat pe site-ul misiunii diplomatice a Rusiei la Stockholm, ca securitatea Europei nu se va imbunatați dupa ce Finlanda și Suedia vor deveni membre NATO, relateaza AFP, citata de Agerpres.„Dupa aderarea Finlandei si Suediei, lungimea totala a frontierelor…

- Incendiul de vegetație a izbucnit in estul regiunii spaniole Valencia, forțand 1.500 de locuitori sa iși abandoneze casele și distrugand peste 3.000 de hectare de padure, relateaza Reuters . Pompierii au intervenit cu 18 avioane și elicoptere toata noaptea și pe parcursul zilei de vineri pentru a face…

- Produsul Intern Brut pe cap de locuitor exprimat in paritatea puterii de cumparare standard (PPS) al Ungariei, Portugaliei si Romaniei si Letoniei s-a situat in toate cele trei tari la 77% din media Uniunii Europene in anul 2022, arata datele preliminare publicate joi de Eurostat. In ceea ce priveste…

- Premierul suedez Ulf Kristersson a vizitat miercuri Kievul, unde nu a exclus trimiterea de avioane de lupta in Ucraina, dar a avertizat ca un astfel de demers trebuie intreprins printr-o coalitie internationala coordonata, relateaza CNN. "Nu excludem nimic in acest moment", a declarat Kristersson intr-o…

- Ministrul de externe turc Mevlut Cavusoglu a afirmat joi ca este "lipsit de sens" sa se organizeze o reuniune trilaterala cu Suedia si Finlanda pentru a discuta despre candidaturile acestora la NATO, in urma protestelor care au avut loc luna aceasta la Stockholm, relateaza Reuters.

- Super-tancurile Leopard 2 sunt folosite in armatele a cel putin 13 tari europene: Austria, Danemarca, Elvetia, Finlanda, Germania, Grecia, Norvegia, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia, Turcia si Ungaria, care au impreuna peste 2.