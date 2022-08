Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a transmis. miercuri, ca inspectia AEIA la centrala nucleara din Zaporojie reprezinta o obligatie internationala, la care Federatia Rusa este parte si pe care este obligata sa o onoreze. ”Dupa deja mai mult de 6 luni de razboi injust, ilegal si irational impotriva Ucrainei, a folosi un astfel […] The post Geoana: Inspectia AEIA la centrala nucleara din Zaporojie reprezinta o obligatie internationala appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .