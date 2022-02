Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana a declarat, luni, in emisiunea Talk News de la Profit TV, ca sanctiunile Uniunii Europene la adresa Federatiei Ruse sunt pregatite si in cazul in care va interveni militar impotriva Ucrainei, acestea vor fi activate neintarziat, si vor fi cuprinzatoare…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana a declarat, luni, la emisiunea Talk News de la Profit TV, ca informatiile pe care le au indica riscul unei actuni militrare a Federatiei Ruse impotriva Ucrainei. Mobilizarea fortelor militare ruse ramane la fel de masiva, in pofida declaratiilor facute…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat, luni, la emisiunea Talk News de la Profit TV, ca nu stie inca daca ordinul de invadare a Ucrainei a fost dat sau nu de Rusia, insa spera ca nu, pentru ca „asta ar reprezenta intr-adevar o criza severa”. „Informatiile pe care le avem indica…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a vorbit, intr-un interviu acordat in exclusivitate pentru Digi24.ro, despre Grupul de Lupta al NATO care va fi desfașurat in Romania, despre agresivitatea crescanda a Rusiei și despre „Cea mai buna decizie luata vreodata de Romania” - aderarea la NATO

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat ca Federatia Rusa va suferi sanctiuni financiare mult mai severe decat cele din 2014, aplicate dupa anexarea Crimeei, daca va invada Ucraina, potrivit news.ro . „Speram ca intr-o analiza cost-beneficiu, intr-o evaluare a avantajelor versus…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, considera ca o invazie a rușilor in Ucraina poate avea loc oricand iar riscul unui nou razboi in Europa „nu poate fi exclus”. „In clipa de fata, mobilizarea, organizarea, logistica si sustinerea fortelor rusesti, in Ucraina, pe trei laturi ale Ucrainei,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat ca nu exista nici un pericol ca Romania sa fie atrasa intr-un conflict militar cu Federatia Rusa, in acest moment. „Nu e cazul sa existe cetateni romani care sa fie alarmati ca vom fi tarati intr-un razboi in vecinatatea noastra”, a afirmat șeful…

- Scutul antiracheta de la Deveselu a fost conceput pentru amenințari ce vin dinspre Orientul Mijlociu și nu din partea Rusiei, spune secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana. Mircea Geoana mai spune, de asemenea, ca reprezentanții Federației Ruse pot veni oricand, la Deveselu, sa se convinga…