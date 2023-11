Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general adjunct al NATO Mircea Geoana considera ca „in Romania modelul pe care l-am construit cu totii dupa '89 si-a atins limita”, de aceea este necesar sa fie gandit urmatorul nivel, sa existe mai mult curaj, mai putina coruptie si mai mult entuziasm. „Toate natiunile care au intrat in…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana ii invita intr-un mesaj video pe romani sa tina aproape, fiindca ”in curand vor discuta despre un plan sanatos si ambitios pentru Romania si pentru fiecare dintre noi”. ”Traim in Romania si in fiecare zi ne izbim de zidul ca la noi la nimeni, oricum…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat vineri, la Iasi, ca Republica Moldova are sansa istorica de a adera la Uniunea Europeana si astfel "de a evada din blestemul geografic", relateaza Agerpres."Republica Moldova este o tara care are o sansa istorica de a evada din blestemul…

- Romania cumpara tancuri Abrams, insa care este motivul și ce parere are NATO despre mișcarea facuta de țara noastra? Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat ca decizia Romaniei de a cumpara tancuri Abrams este una pe care Alianta Nord-Atlantica o respecta si o incurajeaza si a…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat vineri ca Alianta Nord-Atlantica are o "viziune completa, 360 de grade", indiferent din ce directie, din ce zona sau din ce domeniu ar veni o amenintare."Alianta Nord-Atlantica are o viziune completa, 360 de grade, indiferent din ce directie,…

- Premierul Dorin Recean a avut o intrevedere cu secretarul general ajunct al NATO, Mircea Geoana, care se afla intr-o vizita de 3 zile la Chișinau. Cei doi oficiali susțin in aceste clipe o conferința de presa comuna.

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a precizat, luni, ca nu va avea niciun rol in alegerea succesorului sau, decizia urmand sa fie luata de aliati prin consens."Stiti cum este, fiecare dintre noi crede ca este de neinlocuit. Dar vine momentul cand trebuie sa mergem mai departe in viata.…