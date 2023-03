Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina va deveni membra NATO, dar ”pe termen lung”, a anunțat Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO. Vladimir Putin și acoliții sai au declarat in nenumarate randuri ca aderarea Ucrainei la NATO este linia roșie pe care Kremlinul nu o va accepta. Stoltenberg a facut anunțul in cadrul unei vizite…

- Kremlinul denunta joi livrarea unor tancuri de lupta moderne de catre Occident Ucrainei drept o ”implicare directa” in razboiul dintre Rusia si Ucraina, relateaza CNN. ”Exista declaratii constante ale capitalelor europene, ale Washingtonului, potrivit carora trimiterea unor sisteme de armament Ucrainei,…

- Rusia ar trebui sa-si opreasca eforturile de a recruta sarbi online pentru a lupta alaturi de grupul ei paramilitar Wagner in Ucraina, a declarat presedintele sarb Aleksandar Vucic, citat marti de Reuters. Vucic a criticat site-urile si grupurile social media din Rusia care publica reclame in limba…

- Razboiul neprovocat pe care președintele Vladimir Putin l-a declanșat in Ucraina s-ar putea sfarși anul acesta, potrivit unui fost general al armatei americane care a avertizat ca Moscova va apela cel mai probabil la armele nucleare daca va fi pe cale sa piarda conflictul, informeaza Insider. Generalul…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat joi ca ar fi periculos sa subestimam ambițiile Rusiei și ale președintelui Vladimir Putin pe fondul razboiului din Ucraina, potrivit Reuters. „Au aratat o mare disponibilitate de a tolera pierderile și suferința”, a declarat Stoltenberg la o conferința…

- Republica Moldova interzice temporar sase canale de televiziune pentru difuzarea de „informatii incorecte” despre ceea ce se intampla in tara si in razboiul Rusiei din Ucraina. Masura a fost luata in contextul in care țara vecina este in stare de urgența pana in februarie 2023. Canalele isi vor pierde…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, și-a exprimat ingrijorarea ca luptele din Ucraina ar putea scapa de sub control și s-ar putea transforma intr-un razboi intre Rusia și NATO, potrivit The Guardian. „Daca lucrurile merg prost, pot merge ingrozitor de prost”, a declarat secretarul general…

- Peste 2.000 de persoane si-au dat demisia din Armata romana in primele 9 luni ale anului, numar dublu fata de cel consemnat in intreg anul 2021 (mai mult de 1.000) si de 4 ori mai mare comparativ cu situatia de pe parcursul anului 2020 (circa 500), releva date analizate de Profit.ro. Armata romana inregistra…