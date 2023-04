Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat luni, la Antena 3, intrebat despre cazul privind masuratorile pe Canalul Bastroe si despre exportul cerealelor din Ucraina care ii nemultumeste pe fermierii romani, ca aceste doua subiecte sunt „gingase” si trebuie abordate intr-o maniera…

- „Suma venita de la Comisia Europeana a fost ridicola fața de efortul nu numai al Romaniei, ci și al Poloniei, Bulgariei, Cehiei, Slovaciei, țarile cele mai afectate (de cerealele ieftine din Ucraina). E foarte ușor sa gasim vinovați. Cred ca fermierii așteapta in primul rand soluții. Problema e ca nu…

- Guvernul Slovaciei a anuntat, vineri, intentia de a furniza Ucrainei 13 avioane de vanatoare de tip MIG-29, dupa o decizie asemanatoare a Poloniei, dar Rusia a amenintat cu distrugerea aeronavelor militare. Premierul slovac, Eduard Heger, a anuntat ca vor fi livrate 13 avioane de vanatoare de tip MIG-29…

- Secretarul general adjunct NATO, Mircea Geoana, a declarat vineri seara, la Antena 3, ca prin invocarea riscului unei confruntari nucleare, Rusia incearca sa puna o samanța a indoielii in aliații Ucrainei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Secretarul General adjunct al Alianței Nord-Atlantice, Mircea Geoana, a declarat vineri, 17 februarie, la Antena 3 , ca, din informațiile pe care le are, razboiul din Ucraina este departe de a se termina, dar a precizat ca nu iși poate imagina o victorie a țarii conduse de Vladimir Putin. „Din pacate,…

- „Noi suntem țara NATO. Este public faptul ca in Romania au sosit militari și echipamente ale NATO. Sunt convins ca au sosit și echipamente despre care nu s-a vorbit, ca așa se intampla. Principlul mod de a te apara este sa ai sisteme de doborare a rachetelor. Sunt convins ca daca racheta asta intra,…

- Cand este vorba despre readucerea Basarabiei inapoi in Romania, exista dezbateri aprinse despre cum ar fi corect sa ne exprimam: Unirea, Reunirea sau Reintregirea Romaniei. Pentru asta cred ca trebuie sa ne decidem ce dorim. REINTREGIREA ar fi corect daca s-ar pune in discuție toate teritoriile instrainate…

- Mircea Geoana e de parere ca anul 2023 va fi un an dificil, mai ales pentru Ucraina, care are de nevoie de tot sprijinul NATO. „Acum un an, Vladimir Putin a inceput un razboi pentru a prelua controlul asupra Ucrainei și a rapi libertatea oamenilor sai. Dar a subestimat priceperea si curajul poporului,…