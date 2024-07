Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Geoana a fost intrebat despre o eventuala candidatura la Președinția Romaniei, intr-un interviu pentru Antena 3, și a declarat ca este „tot mai convins” ca evenimentul de la Washington nu a fost ultimul sau summit NATO, „dar nu in aceasta funcție de secretar general adjunct”, transmite G4Media.ro…

- Secretarul General adjunct al NATO, Mircea Geoana, a dezvaluit ca a discutat deja cu liderii de la Washington despre succesorul sau, pentru a doua funcție in Alianța Nord Atlantica. Mircea Geoana, secretarul adjunct al NATO, a declarat, intr-un interviu pentru Antena 3, ca a stabilit deja, impreuna…

- Secretarul General al NATO a spus la Summitul NATO 2024 din Washington ca aderarea Ucrainei la Alianța Nord-Atlantica nu este o chestiune de „daca” și de „cand”. „In aceasta lume periculoasa, prietenii și partenerii sunt mai importanți ca niciodata”, a declarat Jens Stoltenberg. Ce criterii trebuie…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a cerut la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci (OSIM) inregistrarea marcii „MIRCEA GEOANA 2024 PRESEDINTE”, a relatat vineri, 5 iulie, news.ro.Potrivit site-ului OSIM, Mircea Geoana a depus pe 28 iunie doua solicitari de inregistrare a marcii „MIRCEA…

- Ambasadoarea SUA la NATO, Julianne Smith, a afirmat miercuri, 29 mai, ca pana la summitul NATO din iulie se va ajunge la un consens privind succesorul lui Jens Stoltenberg și ca aliații discuta in continuare candidaturile lui Klaus Iohannis și a lui Mark Rutte, cei doi contracandidați, a relatat Agerpres.„Obiectivul…

- In opinia majoritatii tarilor NATO, a sosit momentul ca presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, sa se retraga, dupa doua luni de competitie pentru functia suprema in alianta, scrie POLITICO, in conditiile in care joi, la Praga, ministrii de externe din Alianta Nord-Atlantica se reunesc pentru a schita…

- Ministrii de externe din Alianta Nord-Atlantica se reunesc, joi, la Praga, Cehia, pentru a schita deciziile summitului NATO din iulie de la Washington, iar in opinia majoritatii țarilor, a sosit momentul ca presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, sa se retraga din cursa pentru functia suprema in alianta,…