- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a cerut la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci (OSIM) inregistrarea marcii „MIRCEA GEOANA 2024 PRESEDINTE”, a relatat vineri, 5 iulie, news.ro.Potrivit site-ului OSIM, Mircea Geoana a depus pe 28 iunie doua solicitari de inregistrare a marcii „MIRCEA…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, este pe primul loc in topul increderii romanilor in personalitați politice, arata un sondaj realizat de INSCOP la comanda News.ro. Pe locul al doilea se afla Nicusor Dan, urmat de Marcel Ciolacu si de Nicolae Ciuca. In ce privește clasamentul notorietații,…

- Secretarul general adjunct la NATO Mircea Geoana a afirmat ca este onorat de faptul ca liderii miscarii „Romania Renaste” vad in el „profilul unui presedinte al tuturor romanilor”. „Sunt onorat ca liderii miscarii Romania Renaste, profesionisti ce si-au demonstrat de-a lungul timpului valoarea in toate…

- Fostul presedinte Iranian, Mahmoud Ahmadinejad, adept al liniei dure, si-a depus candidatura pentru alegerile prezidentiale de pe 28 iunie, organizate in urma decesului lui Ebrahim Raisi intr-un accident de elicopter, luna trecuta, a informat duminica t

- Sistemul de vot din Romania este cel mai primitiv din toata Europa a declarat, sambata, secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, la Congresul Studentilor din Romania, care a avut loc la Palatul Parlamentului."Implicarea in viata cetatii, schimbarea in bine a destinului natiunii noastre nu…

- Mircea Geoana, secretarul general adjunct al NATO, raspunde la ironia lui Marcel Ciolacu. Premierul comentase cartea lansata de secretarul general adjunct al NATO, afirmand ca a crezut ca „domnul Geoana se ocupa cu razboaiele, nu cu lansari de carti”. Tot Ciolacu s-a declarat convins ca Geoana va candida…

- Secretarul general adjunct al Aliantei Nord-Atlantice, Mircea Geoana, afirma ca, in acest moment, Rusia ”nu are nici intentia si nici capacitatea de a agresa militar vreun stat NATO, dar razboi hibrid total e declansat impotriva noastra”, conform News.ro.

- Secretarul general adjunct al NATO Mircea Geoana a fost intrebat, duminica, la un post TV, daca exista evaluari cu privire la scenariul ca Vladimir Putin ar putea ataca un stat membru NATO, nu neaparat acum, ci intr-un orizont de cativa ani. “Trebuie sa spunem un lucru, ca Federatia Rusa si-a reconstituit…