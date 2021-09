Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, sustine ca 11 septembrie 2001 este "o zi care s-a impus brutal in istoria si memoria noastra", printre victimele atacului asupra SUA fiind si patru cetateni romani. "Marti, 11 septembrie 2001. O zi care s-a impus brutal in istoria si memoria…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a facut apel la Ucraina sa faca progrese cu reformele interne necesare pentru aderarea la Alianta Nord-Atlantica, a relatat joi agentia de presa Interfax-Ucraina, preluata vineri de Xinhua. Perspectiva aderarii Ucrainei la NATO "a fost confirmata la…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a participat luni, 23 august, la Kiev, la Summitul inaugural al Platformei Crimeei. Geoana a subliniat ca NATO este alaturi de Ucraina și a solicitat Rusiei sa restituie controlul peninsulei Crimeea. „Crimeea este teritoriul Ucrainei”, a spus…

- Ministerul de Externe a anuntat ca luni noapte au parasit Afganistanul 16 cetațeni romani. Alte sapte persoane au noitificat ministerul. Iar in acest moment in Afgansitan mai sunt 27 de cetațeni romani.

- Victoria Partidului Actiune si Solidaritate (PAS), al Maiei Sandu, in alegerile parlamentare anticipate de duminica, prima a unei formatiuni de dreapta cu majoritate absoluta in cadrul unui scrutin legislativ in Republica Moldova, a fost salutata luni de eurodeputati romani din coalitia de la guvernare…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Andrei Baciu, spune ca pana acum aproape 750.000 de romani și-au descarcat certificatul digital Covid. „747.450 de romani și-au descarcat certificatul digital (cifre centralizate la ora 10:00)! Cele mai multe documente (96%) sunt pentru cei care au ales sa…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a atras atentia asupra ascensiunii Chinei ca fiind "unul din cele mai importante evenimente din istoria omenirii", intr-o interventie in cadrul conferintei Globsec 2021 privind securitatea in Europa centrala, desfasurata joi la Bratislava, informeaza…

