Genunchiul lui Nole. Călcâiul lui Ahile al sportului alb Genunchiul lui Djokovic dezvaluie de fapt zona cea mai sensibila a tenisului. Sportul alb are un potențial uriaș. Dar valorificarea sa este inca modesta. Calendarul haotic, anduranța implicita și lipsa de consens lasa loc doar celor mai buni. Fenomenal de buni. Dar dincolo triumf apar pierderile. Uriașe, uneori dramatice, acestea contureaza un veritabil calcai al lui Ahile. Al tenisului in general. Invingator la Roland Garros, Carlos Alcaraz iși construiește cu tenacitate propria efigie in galeria atat de speciala a tenisului. Alaturi de Djokovic , spaniolul este sigurul prezent in top-ul 100… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz a castigat in premiera turneul de Mare Slem de la Roland Garros, dupa o victorie in cinci seturi in finala de duminica impotriva germanului Alexander Zverev, 6-3, 2-6, 5-7, 6-1, 6-2.

- Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz a obținut o victorie istorica in finala turneului de Mare Șlem de la Roland Garros, dupa un meci maraton și tensionat impotriva germanului Alexander Zverev. Alcaraz a caștigat in cinci seturi, scorul final fiind 6-3, 2-6, 5-7, 6-1, 6-2, conform informațiilor transmise…

- Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz a castigat in premiera turneul de Mare Slem de la Roland Garros, dupa o victorie in cinci seturi in finala de duminica impotriva germanului Alexander Zverev, 6-3, 2-6, 5-7, 6-1, 6-2, transmite presa internationala. Un meci maraton, care a durat mai bine de patru ore,…

- Jucatorul spaniol de tenis Carlos Alcaraz (3 ATP, favorit nr. 3) s-a calificat vineri seara in finala turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem al anului, dupa ce a trecut in semifinale, intr-un meci-maraton de 4 ore si 12 minute, de italianul Jannick Sinner (2 ATP, favorit nr. 2), in cinci…

- Fosta legenda a tenisului Boris Becker, de trei ori campion la Wimbledon, si-a exprimat vineri ingrijorarea cu privire la viitorul acestui sport in Germania, dupa ce Alexander Zverev si Jan-Lennard Struff vor agata rachetele in cui, scrie DPA. Becker s-a aratat pesimist in contextul in care spune ca…

- Jucatorul spaniol de tenis Rafael Nadal, fost numar 1 mondial, in prezent pe locul 275 ATP, a fost eliminat luni, in prima runda a turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem al anului, dupa ce s-a inclinat in trei seturi, 3-6, 6-7 (5/7), 3-6, in fata germanului Alexander Zverev (4 ATP, fa

- Spaniolul Rafael Nadal, fost numar unu mondial, il va avea adversar in primul tur al turneului de Mare Slem de la Roland Garros pe germanul Alexander Zverev, potrivit tragerii la sorti efectuate joi, scrie AFP, conform Agerpres.

