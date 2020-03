Genti moderne primavara – vara 2020 Colorate, cu multe detalii, catarame mari și forme interesante. Nu exista nimic ieșit din comun pentru gentile de primavara / vara 2020. Consultați tendințele de top ale genților de primavara / vara 2020. 1. Genti cu catarame mari Gențile cu catarame mari sunt foarte actuale in primavara / vara 2020 . Acesta este chiar cazul modelelor mai mici. Predomina cataramele patrate și dreptunghiulare, dar nu exista oferte mai extravagante. 2. Genti colorate Vara 2020 va fi colorata. Iar paleta este cea mai colorata la genți. Modelele in roșu și galben sunt foarte relevante. Este curios ca combinația de… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

