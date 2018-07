Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți oameni de știința din Olanda au descoperit care este motivul pentru care oamenii folosesc un ”m” prelungit inainte de a da anumite raspunsuri. (Promotiile zilei la monitoare) Cu siguranța toata lumea a folosit un ”m” prelungit in vorbire, din cand in cand. Oamenii de știința au descoperit…

- Concluziile se bazeaza pe o cercetare efectuata pe un numar de peste 10.000 de esantioane de hrana consumata de pisici, prelevate de mai multi oameni de stiinta din Australia. ''In medie, fiecare pisica salbatica omoara 225 de reptile pe an, cel mai mare numar fiind inregistrat in zona centrala…

- Oamenii de știința trag un semnal de alarma in ceea ce privește o substanța chimica interzisa in urma cu 31 de ani, care a reaparut in atmosfera și distruge stratul de ozon. O emisie de gaze daunatoare pentru stratul de ozon a fost identificata de oamenii de știința in atmosfera, deși producția…

- Elysia chlorotica traieste în apele Oceanului Atlantic si este capabil sa se hraneasca prin fotosinteza, precum o planta. Se crede ca acesti melci “au furat&" genele ce coordoneaza sinteza clorofilei de la algele verzi cu care se hraneste.

- Daca pana acum oamenii de știința aju avut pareri imparțite in ceea ce privește speranța de viața a Soarelui, natura morții astrului a fost mereu un subiect controversat, scrie a1.ro. Un studiu realizat recent de cercetatorii britanici arata, insa, ca Soarele se va transforma intr-o nebuloasa planetara…

- NASA a lansat sambata o nava spațiala care are ca destinație finala planeta Marte. Oamenii de știința vor sa afle mai multe detalii despre planeta, intrucat și-ar dori sa trimita și oameni cat mai repede.

- Oamenii de stiinta chinezi au ajuns la concluzia ca poligonul pentru teste nucleare a Coreei de Nord s-a prabusit partial, devenind astfel inutilizabil, scrie BBC, conform news.ro.Poligonul de la Punggye-ri a fost folosit pentru sase teste nucleare din 2006 pana in prezent. Anul trecut din…

- Planeta Venus, in pofida conditiilor de infern de la suprafata sa, ar putea gazdui viata undeva in straturile superioare ale atmosferei, conform unei echipe de cercetatori care a prezentat un nou studiu despre aceasta planeta