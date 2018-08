Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Municipiului Craiova, Mihail Genoiu, a oferit ultimele detalii despre starea gazonului de pe stadionul "Ion Oblemenco". Edilul nu exclude instalarea unei suprafațe mixte. "Am convocat azi Compania Nationala de Investitii si am solicitat si constructorului sa vina sa lamurim a nu stiu cata…

- Compania Nationala de Investitii a semnat astazi contractul de executie a lucrarilor de renovare a stadionului national de rugby Arcul de Triumf din Bucuresti cu asocierea ACI Cluj, biroul de arhitectura Dico si Tiganas si Athenaeum Construct.

- Compania Nationala de Investitii, aflata in subordinea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, a acceptat sa finanteze un proiect mai mult decat necesar pentru infrastrucrura din Pitesti. Este vorba despre constructia pasajului pe traseul ...

- Compania Nationala de Investitii a semnat, miercuri, contractul privind intocmirea studiilor de prefezabilitate si fezabilitate pentru noul stadion Dinamo, valoarea totala a serviciilor de proiectare prestate fiind de peste 300.000 lei.

- Cand va fi efectuata, totusi, inaugurarea bazinului de polo din Subcetate? Este o intrebare la care incercam sa raspundem de multa vreme, deoarece vorbim de o investiție de 5 milioane de euro și de o construcție destinata aradenilor. Trecem peste faptul ca s-a ales ca in schimbul unui bazin olimpic…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta ca, din cauza furtunilor care se anunta in judetul Sibiu in perioada urmatoare, s-a decis amanarea redeschiderii traficului pe DN 7 C - Transfagarasan. Circulatia la altitudini mari, pe durata furtunilor, este extrem de periculoasa,…

- Compania Naționala de Investiții (CNI) a anunțat marți semnarea contractului pentru demolarea stadionului Steaua. Valoarea acordului este de 6,5 milioane de lei, iar SC Erbașu SA și BS Recycling SRL se vor ocupa de aceste lucrari.

- Viceprim-ministrul Paul Stanescu, ministru al Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, a participat miercuri la inaugurarea salii de sport "Gabriela Szabo" din orasul Voluntari, judetul Ilfov, precizand ca se bucura ca poate fi oferita sportivilor, tinerilor si copiilor "o astfel de oportunitate",…