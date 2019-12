Turcia l-a convocat vineri pe ambasadorul american pentru a protesta fata de adoptarea de catre Congres a unei rezolutii care recunoaste drept genocid masacrarea a sute de mii de armeni de catre otomani in urma cu un secol, ceea ce Ankara respinge, relateaza AFP. "Ambasadorul Statelor Unite a fost convocat la Ministerul (Afacerilor Extern) in legatura cu decizia luata de Senatul american pe tema evenimentelor din 1915", expresie prin care Ankara desemneaza masacrele, a declarat o sursa diplomatica turca. La doua luni dupa Camera Reprezentantilor, Senatul a adoptat joi in unanimitate o rezolutie…