Genocid: rămășițele a 215 copii indigeni, descoperite în curtea unei școli canadiene Ramasitele a 215 copii, unii cu varsta de pana in trei ani, au fost gasite pe locul unei foste scoli rezidentiale pentru copii indigeni, o descoperire pe care prim-ministrul canadian Justin Trudeau a descris-o vineri drept sfasietoare, informeaza Reuters, conform Agerpres. Copiii erau elevi ai scolii rezidentiale indiene Kamloops din Columbia Britanica, care s-a inchis in 1978, conform indigenilor Tk’emlups te Secwepemc (Poporul Confluentei), care au spus ca ramasitele au fost gasite cu ajutorul unui specialist in detectarea cu un radar care patrunde in sol. „Aveam cunostinta despre asta in comunitatea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

