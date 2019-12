Stiri pe aceeasi tema

- Ianis Hagi (21 de ani, mijlocaș ofensiv), titularizat dupa 42 de zile, a reușit un assist in meciul Genk - Sint Truidense 1-2, dar Hannes Wolf (38 de ani), antrenorul campioanei din Belgia, le-a transmis jucatorilor: „Sa fii bun din punct de vedere tehnic e placut, insa pentru a caștiga e nevoie de…

- Ianis Hagi, 21 de ani, a ajuns rezerva la Genk, iar presa din Belgia n-a ezitat sa-l critice pe fotbalistul pentru care s-au platit in vara aproximativ 4 milioane de euro. „Trebuie sa recunoaștem, Ianis Hagi a aratat prea puțin pentru a se justifica valva facuta in jurul sau in vara, dupa transfer.…

- Gica Hagi a declarat ca Ianis Hagi este foarte apreciat la Genk de suporteri si conducerea clubului, lasand sa se inteleaga ca singurul care nu il placea era fostul antrenor Felice Mazzu, demis din cauza rezultatelor slabe. "Are in buzunar publicul, are in buzunar toata conducerea, sunt extraordinar…

- "Ma simt din ce in ce mai bine", a spus fotbalistul roman Ianis Hagi dupa meciul pe care echipa sa, Genk, l-a incheiat la egalitate cu Napoli, 0-0, miercuri, in Liga Campionilor, scrie site-ul radioteleviziunii RTBF. Romanul creste de la meci la meci si ar putea deveni vrednicul urmas al lui Alejandro…

- Arbitrul Istvan Kovacs va conduce la centru meciul dintre KRC Genk, echipa la care joaca Ianis Hagi, si Napoli, programat, miercuri, de la ora 19.55, in etapa a doua a grupei E a Ligii Campionilor. Istvan Kovacs va fi ajutat de Vasile Florin Marinescu si Ovidiu Artene. Arbitrajul video va fi asigurat…

- Felice Mazzu (53 de ani), antrenorul lui Genk, a vorbit foarte frumos despre Ianis Hagi (20 de ani, mijlocaș ofensiv) la conferința de presa de azi, dupa „dubla” reușita de roman in ultimul meci din campionat al belgienilor. Genk - Napoli, duel din Grupa E a Ligii Campionilor, se joaca miercuri, de…

- Ianis Hagi a revenit ca titular in Genk - Oostende 3-1. A contribuit la primul gol al gazdelor, centrand din corner, si a adunat cele mai multe minute in teren de cand s-a transferat in Belgia Dupa sase saptamani de la prima si ultima titularizare la Genk, antrenorul Felice Mazzu i-a oferit sambata…

- Ianis Hagi (20 de ani) nu-si gaseste, deocamdata, locul la Genk, desi campioana Belgiei e o formatie de mana a treia in Europa. Iar meciul jucat, marti, in grupele Ligii Campionilor a demonstrat acest lucru.