Genk este prima echipă din Belgia care şi-a reluat antrenamentele Genk este prima echipa din Belgia care si-a reluat, luni, antrenamentele, desi liga profesionsita din aceasta tara doreste oprirea defintiva a campionatului, din cauza pandemiei de coronavirus, noteaza news.ro. "Toate masurile de distantare sunt respectate, 16 jucatori de la prima echipa au fost prezenti. Ei au fost impartiti in doua grupe de cate opt, fiecare divizata in patru perechi. Fiecare pereche se pregateste pe o jumatate de teren cu un antrenor, iar portarii se antreneaza separat. Nu se pune problema sa treaca pe la vestiare sau pe la dusuri, toata lumea se schimba acasa, inainte… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

