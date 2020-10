Genialul Eddie van Halen a murit. Legendarul rocker avea 65 ani!

A fost cel mai bun tata pe care l-aș fi putut avea vreodata”, a scris fiul sau, Wolf Van Halen, intr-o nota postata pe Twitter. „Fiecare moment alaturi de el, in afara scenei a fost un cadou. Am inima franta și nu cred ca ma voi recupera vreodata pe deplin dupa aceasta pierdere”, a mai scris fiul sau. Cofondatorul trupei Van Halen, Eddie Van Halen s-a nascut la Amsterdam in 1955 și s-a mutat in Statele Unite in 1962. In lunga sa istorie, formația a vandut peste 80 de milioane de albume in toata lumea și a fost inclusa in celebra Rock and Roll Hall of Fame in 2007. Van Halen a avut multe hituri…