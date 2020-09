Geneva va avea cel mai mare salariu minim din lume Geneva va introduce un salariu minim de aproape 3.500 de lire pe luna - venit minim care ar urma sa fie cel mai mare din lume. Locuitorii orașului Geneva au aprobat masura ca urmare a semnalelor ca saracia legata de Covid-19 este în creștere în orașul elvețian, relateaza The Guardian.

Cei 500.000 de alegatori din cantonul elvețian au aprobat salariul minim propus de sindicate și partidele de stânga, dupa ce l-au respins de doua ori, în 2011 și 2014.

Salariul minim pe ora va fi de 19.50 de lire, cu un salariu minim lunar de 4.086 de franci elvețieni (3,467 de lire)… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

