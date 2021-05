Stiri pe aceeasi tema

- Prima intalnire fața in fața dintre președintele SUA Joe Biden și președintele rus Vladimir Putin va avea loc luna viitoare, la Geneva, in Elveția, a confirmat marți Casa Alba, potrivit CNN.

- Presedintele american Joe Biden si omologul sau rus Vladimir Putin se vor intalni in Elvetia pentru primul lor summit, scrie cotidianul Tages-Anzeiger in editia de luni, citand 'surse de incredere', transmite Reuters. O misiune americana a sosit deja in avans la Geneva in acest…

- Kremlinul a apreciat drept "pozitiv" faptul ca presedintele american pledeaza, la fel ca Vladimir Putin, pentru dialog, dupa ce Joe Biden a invitat Moscova la o "dezescaladare" cu o zi in urma, relateaza AFP.

- Președintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden a discutat marți cu omologul sau rus, Vladimir Putin despre conflictul dintre Rusia și Ucraina, liderul american exprimandu-și ingrijorarea fața de acumularea brusca de trupe rusești in Crimeea și la frontiera cu Ucraina. Totodota, Biden a reafirmat…

- Raspunzand la o intrebare despre posibilitatea unui nou Razboi Rece cu SUA, Kremlinul a comunicat vineri ca Moscova a sperat intotdeauna tot ce e mai bine, dar s-a pregatit pentru tot ce e mai rau, transmite Reuters. Presedintele rus Vladimir Putin declarase joi ca ar trebui sa discute online cu omologul…

- Președintele american Joe Biden i-a adus critici omologului sau din Rusia, Vladimir Putin, pentru ca s-a implicat in campania alegerilor prezidențiale din SUA in 2020. Joe Biden il considera pe Putin „un criminal”, iar prețul pe care il va plati „il va afla in curand”. Președintele american a declarat,…

- Președintele american Joe Biden a raspuns afirmativ la intrebarea jurnalistului ABC News daca acesta il considera pe președintele Putin un ucigaș. Fragmente din interviu au fost plasate pe site-ul canalului, scrie Dojd. Jurnalistul l-a intrebat pe Biden: „Il cunoașteți pe Vladimir Putin. Considerați…