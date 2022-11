Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin a ordonat deschiderea granițelor Rusiei și eliminarea vizelor, chiar și pentru țari care impun vize cetațenilor ruși, scrie The Moscow Times . Un decret al Kremlinului din 30 octombrie, dispune guvernului de la Moscova sa faciliteze turismul fara vize și calatoriile de afaceri, educaționale,…

- Rusia ”nu vede niciun sens” sa mentina aceeasi prezenta diplomatica in Occident, a declarat marți, ministrul rus al afacerilor externe, Serghei Lavrov, anuntand ca Moscova se va concentra de acum incolo pe Asia si Africa, relateaza AFP. „Nu exista niciun sens si nicio dorinta, desigur, sa mentinem aceeasi…

- Vladimir Soloviov, considerat propagandistul favorit al lui Vladimir Putin, a avut un moment de introspecție, intrebandu-se daca lansarea „operațiunii militare speciale” a fost o idee buna. „Acuma despre problema raționalitații. Aceasta este probabil cea mai interesanta problema. In curand se vor implini…

- Șeful gigantului rus Gazprom, Alexei Miller, a avertizat, miercuri, ca „nu exista nicio garanție” ca Europa poate supraviețui iernii daca renunța la gazul rusesc, afirmand ca Germania are stocuri de gaz pentru cel mult doua luni și jumatate. Luand cuvantul la conferința Russia Energy Week de la Moscova,…

- Rusia va deschide un centru de recrutare la punctul de trecere a frontierei Verhnii Lars, in Republica Osetia de Nord-Alania, singurul post de acest fel intre Rusia si Georgia. Prin aceasta zona fug sute de rusi care incearca sa evite mobilizarea pentru a fi trimisi sa lupte in Ucraina, a informat marti…

- Medvedev, care deține in prezent funcția de vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, a postat pe Telegram un nou mesaj prin care amenința Occidentul, avertizand ca Moscova va apara teritoriile din Ucraina care vor fi incluse in Rusia in urma așa-ziselor referendumuri inclusiv prin folosirea…

- Patru dintre cele cinci țari ale Uniunii Europene care se invecineaza cu Rusia au inceput sa refuze luni la miezul nopții turiștii ruși, spunand ca aceștia nu ar trebui sa calatoreasca atat timp cat țara lor este in razboi cu Ucraina, relateaza Reuters . Polonia, Estonia, Letonia și Lituania au impus…

- Serviciul Federal de Securitate al Rusiei a acuzat luni serviciile secrete ale Ucrainei ca au ucis-o pe Darya Dugina, fiica unui ultranaționalist rus, intr-un atac cu mașina-bomba in apropiere de Moscova, pe care președintele Vladimir Putin l-a numit „crud”. Rusia a acuzat luni Ucraina ca a orchestrat…