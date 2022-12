Senatul a adoptat, luni, in urma reexaminarii, in acord cu decizia CCR 407/2022, un proiect de lege care prevede ca si functionarii publici si personalul contractual din Ministerele Transporturilor si Culturii, precum si din serviciile deconcentrate subordonate vor beneficia de majorarea cu 15% a salariilor de baza pentru complexitatea muncii. Proiectul de lege, in urma reexaminarii, prevede ca personalul din institutiile si/sau autoritatile publice nominalizate in echipele de proiecte finantate din fonduri externe rambursabile beneficiaza de majorarea salariilor de baza, soldelor de functie/salariilor…