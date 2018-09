Generatia Z, la munca. La ce sa ne asteptam de la noua generatie de angajati

Stiri pe aceeasi tema

- Niciun purtator de cuvant de la Continental nu a raspuns in cursul zilei de azi la telefon. Nici la numerele de fix, nici cele de mobil. Suna dar nu ridica nimeni. La unitatea de productie din Carei la peste 200 de angajati cu contract de munca temporar nu li s-a mai prelungit perioada de angajare.…

- Situația precara de pe piața muncii continua sa iși arate colții- din cauza șomajului scazut și a migrației externe, angajatorii gasesc tot mai greu oameni calificați, iar atunci cand dau de ei, se trezesc in fața unor solicitari salariale dificil de satisfacut. Ii poți ințelege- cata vreme Guvernul…

- Minerii din primul schimb de la Cariera Lupoaia au fost la un pas vineri dimineața sa intrerupa lucrul dupa ce au aflat ca ministrul Muncii nu vrea sa le mai aprobe grupa de munca pentru 2019. Angajații au stat 15 minute in plus in sala de apel pana au fost informați ca secretarul de stat Doru…

- Cabinetul de la Berlin a aprobat miercuri un plan prezentat de ministrul Muncii, Hubertus Heil, prin care se ofera persoanelor aflate in somaj de mai multi ani locuri de munca subventionate timp de maximum cinci ani, informeaza DPA.

- Doar aproximativ 50% dintre angajatorii din mediul economic din Romania au operat modificari ale contractelor individuale de munca in vederea compensarii transferului contributiilor sociale de la angajator la angajat, iar 24% din angajatorii activi nu au facut nicio modificare a contractelor individuale…

- Orientarea spre spatii logistice situate in interiorul oraselor, construirea de hosteluri pentru angajati si consolidarea pozitiei marilor dezvoltatori care deja sunt activi in piata sunt principalele tendinte remarcate intr-un studiu al agentiei de brokeraj Dunwell.

- HAI LA TREABA!… Somerii si asistatii social din judetul Vaslui isi vor gasi mai repede de munca – cei care vor dori sa munceasca, bineinteles! – in cazul in care un proiect al Guvernului va deveni realitate. Saptamana trecuta, ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat un…

- 33 de firme din judetul Salaj sunt, in aceasta perioada, in cautare de personal. Potrivit datelor centralizate de catre Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca, oferta momentului cuprinde 206 locuri de munca, mai mult de o treime dintre ele, in productie si prestari servicii. Companiile de…