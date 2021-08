Tinerii cu varste intre 23 si 26 de ani ("Generatia Z") reprezinta un segment de varsta mult mai rezervat decat tinerii cu varste intre 27 si 32 de ani ("milenialii") in ceea ce priveste achizitia de produse ecologice, probabil din cauza perceptiei primei categorii cu privire la costul acestor produse, potrivit unei analize a PwC publicata luni.



"In timp ce preocuparea pentru mediu a crescut vizibil in randul milenialilor cu varste intre 27 si 32 de ani (circa 60% fiind interesati de produse ecologice si sa cumpere de la companii care protejeaza mediul), cei din generatia Z cu varste…