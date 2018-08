Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe german Heiko Maas a avertizat miercuri Statele Unite in legatura cu o destabilizare a Orientului Mijlociu ca urmare a reluarii sanctiunilor americane impotriva Iranului, relateaza AFP preluata de Agerpres. "Cel care spera la o schimbare de regim nu trebuie sa uite ca ar…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a calificat luni drept ''inimaginabile'' relatarile despre atrocitatile auzite intr-o tabara de refugiati rohingya, in timpul vizitei sale in sudul Bangladeshului, tara care gazduieste un milion de refugiati din Myanmar, relateaza AFP. In…

- Uniunea Europeana a avertizat luni ca bunuri americane in valoare de pana la 294 de miliarde de dolari vor fi taxate intr-o serie de contramasuri daca presedintele american Donald Trump va impune taxe vamale pentru importurile de autoturisme, scrie AFP.

- Premierul ceh Andrej Babis a avertizat miercuri Germania sa nu recurga la respingerea migrantilor la frontiera, intrucat astfel s-ar crea blocaje care ar afecta tarile vecine, transmite dpa. ''Actuala disputa privind migratia a condus in Germania la sugestii ca aceasta sa-si inchida…

- Agentia ONU pentru Refugiati a anuntat ca 68,5 milioane de persoane erau stramutate la sfarsitul anului 2017, potrivit raportului anual Tendinte Globale, publicat marti de UNHCR. Potrivit raportului, razboaiele, alte violente si persecutii au adus stramutarea fortata la un nou nivel record pe plan international…

- Angelina Jolie a fost somata de judecatorul care se ocupa de cazul ei de divorț sa ii permita lui Brad Pitt sa stea mai mult cu copiii lor, in caz contrar, actrița americana riscand sa piarda custodia fizica a acestora, potrivit tmz.com, scrie Mediafax.Brad Pitt și Angelina Jolie s-au separat…