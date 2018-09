In cadrul proiectelor dedicate aniversarii Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, Centrul European de Studii Covasna-Harghita, in colaborare cu Muzeul Național al Carpaților Rasariteni, cu sprijinul Instituție Prefectului Județului Covasna lanseaza proiectul intitulat GENERATIA MARII UNIRI. 100 de intelectuali romani din Covasna și Harghita, in cadrul caruia vor fi prezentate in presa locala, […] Articolul GENERATIA MARII UNIRI (IV) 100 de intelectuali romani din județe Covasna și Harghita apare prima data in Mesagerul de Covasna .