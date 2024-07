Stiri pe aceeasi tema

- Echipa naționala de fotbal a Romaniei va reveni miercuri seara la București, cu un zbor de la Frankfurt. Tricolorii vor ateriza la Aeroportul Henri Coanda la ora 23:20 și vor parasi aeroportul prin salonul oficial, informeaza frf.ro, potrivit mediafax.

- Nationala de fotbal a Romaniei va reveni miercuri seara la Bucuresti, dupa eliminarea de la Euro 2024 in faza optimilor de finala, transmite FRF . Tricolorii vor ateriza la Aeroportul Henri Coanda la ora 23:20 și vor parasi aeroportul prin salonul oficial. De aici, echipa se va deplasa direct la Centrul…

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei va reveni miercuri seara la Bucuresti, dupa eliminarea de la Euro 2024 in faza optimilor de finala, informeaza FRF, citata de News.ro. Tricolorii vor sosi la Aeroportul Henri Coanda la ora 23:20, cu un zbor de la Frankfurt, si vor parasi aeroportul prin salonul…

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei va reveni miercuri seara la Bucuresti, dupa eliminarea de la Euro 2024 in faza optimilor de finala, informeaza Federatia Romana de Fotbal.Tricolorii vor sosi la Aeroportul Henri Coanda la ora 23:20, cu un zbor de la Frankfurt, si vor parasi aeroportul prin salonul…

- Bucurie fara margini, miercuri, pe stadionul din Frankfurt, acolo unde Romania a incheiat la egalitate, scor 1-1, partida cu Slovacia și s-a calificat, de pe primul loc in grupa, in optimile Campionatului European de Fotbal. Andrei Rațiu și-a sarutat bebelușul in fața zecilor de mii de fani.

- Astazi, la Centrul Național de Fotbal de la Mogoșoaia, reprezentativa Romaniei a disputat un joc-școala in fața celor de la FC Voluntari II. La partida, accesul fanilor sau al presei nu a fost permis, disputandu-se cu porțile inchise. ...

- In perioada 21-22 mai, la București, Federația Romana de Fotbal a organizat, prin Academia Naționala de Fotbal, prima sesiune din cadrul cursului “Managementul Academiilor de Fotbal”, in colaborare cu compania belgiana Double Pass.Cursul “Managementul Academiilor de Fotbal” este conceput pentru Managerii…

- „Tricolorii” este aplicația pentru telefon lansata de Federația Romana de Fotbal. Suporterii vor gasi aici informații despre meciurile naționalei la EURO 2024: de la harți ale stadionelor pana la punctele dedicate fanilor, scrie europafm.ro. In aplicația „Tricolorii” care poate fi descarcata pe telefoane…