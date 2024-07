Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Romana de Fotbal a anuntat ca echipa nationala va reveni de la Campionatul European din Germania in aceasta seara, la Bucuresti, cu un zbor de la Frankfurt.Tricolorii vor ateriza la Aeroportul Henri Coanda la ora 23.20 si vor parasi aeroportul prin salonul oficial.De aici, echipa se va deplasa…

- Euro 2024 Premierul Marcel Ciolacu a multumit echipei nationale de fotbal a Romaniei pentru parcursul ei la EURO 2024 . „Multumesc echipei nationale! Ati reusit sa uniti, din nou, toti romanii! Romania are viitor!”, a scris seful Executivului pe pagina sa de Facebook. Tricolorii au parasit Campionatul…

- Nationala de fotbal a Romaniei va reveni miercuri seara la Bucuresti, dupa eliminarea de la Euro 2024 in faza optimilor de finala, transmite FRF . Tricolorii vor ateriza la Aeroportul Henri Coanda la ora 23:20 și vor parasi aeroportul prin salonul oficial. De aici, echipa se va deplasa direct la Centrul…

- Euro 2024 Tricolorii revin in aceasta seara la Bucuresti, dupa eliminarea de la Euro 2024 in faza optimilor de finala, informeaza FRF . Tricolorii vor sosi la Aeroportul Henri Coanda la ora 23:20, cu un zbor de la Frankfurt, si vor parasi aeroportul prin salonul oficial. De la aeroport, echipa se va…

- Naționala de fotbal a Romaniei iși incheie parcursul la Campionatul European de Fotbal din Germania 2024 cu capul sus, chiar daca a fost invinsa de Olanda, scor 2-0, in optimile de finala ale competiției.

- Dupa o pauza de opt ani, echipa nationala de fotbal a Romaniei este prezenta din nou la un turneu final. Luni, 17 iunie 2024, echipa nationala de fotbal a Romaniei debuteaza la Campionatul European din Germania, intalnind in primul meci din grupa E Ucraina. Partida se disputa la Munchen, de la ora 16.00.…

- Romania s-a calificat la Campionatul European de Fotbal dupa o seceta de opt ani, iar pana la debutul tricolorilor la turneul final din Germania nu mai este mult timp. Fost selecționer, Victor Pițurca il sfatuiește pe Edi Iordanescu sa se bazeze la Euro pe jucatorii care au dus greul in preliminarii.

- 10 orașe din Germania vor gazdui meciuri de la Campionatul European de fotbal, care va avea loc intre 14 iunie și 14 iulie. EURO 2024 reprezinta un prilej de a urmari fotbal spectacol, dar in același timp poți sa vizitezi și orașele in care Romania va juca. “Tricolorii” vor evolua in Munchen, Koln și…