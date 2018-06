Stiri pe aceeasi tema

- Fostii fotbalisti ai echipei nationale a Romaniei, componenti ai "Generatiei de Aur", au inceput antrenamentele pentru meciul demonstrativ cu "Legendele Barcelonei", eveniment din cadrul Sports Festival care se va desfasura la 16 iunie pe Cluj Arena, se arata intr-un comunicat de presa remis, joi, AGERPRES.…

