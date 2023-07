Generația de absolvenți cu numărul 100 a Universității Politehnica Timișoara a avut parte de o ceremonie de zile mari/Foto Promoția 2023 ai Universitații Politehnica Timișoara, una speciala pentru ca este cea cu numarul 100, prima a fost in 1924, a avut sambata ceremonia de absolvire. Pentru a le mulțumi și a le rasplati eforturile depuse, conducerea UPT a dorit sa le ofere o festivitate memorabila. Debutul acțiunilor a avut loc in Piața Victoriei, pe ... The post Generația de absolvenți cu numarul 100 a Universitații Politehnica Timișoara a avut parte de o ceremonie de zile mari/Foto appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

