Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat marți, 28 august a.c., urmatoarele decrete:• Decret privind trecerea in rezerva a generalului de brigada – cu o stea, Dumbrava Dumitru, din Serviciul Roman de Informații, la data de 1 septembrie 2018; • Decret privind inaintarea…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat miercuri decretul de decorare a Autoritatii Aeronautice Civile Romane, a anuntat Administratia Prezidentiala. Cu ocazia aniversarii a 25 de ani de la infiintare, in semn de "apreciere a profesionalismului cu care a asigurat securitatea aeronautica civila,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat luni ca violenta si reprimarea brutala a manifestatiilor nu sunt acceptabile sub nicio forma, punctand ca cei vinovati trebuie identificati rapid si pedepsiti. "Violenta si reprimarea brutala a manifestatiilor nu sunt acceptabile sub nicio forma.…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul privind trecerea in rezerva a generalului cu patru stele Silviu Predoiu, prim-adjunct al directorului Serviciului de Informatii Externe. Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, trecerea in rezerva a generalului SIE…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis va avea, joi, la Bruxelles, o intalnire bilaterala cu omologul sau american, Donald Trump, potrivit Administratiei Prezidentiale. Intrevederea, care are loc in marja Summitului NATO, este programata la…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat un decret pentru trecerea in rezerva a șefului Inspectoratului pentru Situații de Urgența Suceava, generalul de brigada Ion Burlui. Locul sau va fi luat, cel mai probabil, de prim adjunctul Costica Ghiața. Potrivit Administrației Prezidențiale, Klaus Iohannis a semnat,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sustine ca fiecare institutie trebuie sa isi cunoasca si sa isi respecte competentele, precizand ca Justitia se face in sala de judecata, iar legile - in Parlament. "Recapituland: Justitia se realizeaza in sala de judecata; legile se fac in parlament;…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat marti, dupa intalnirea cu membrii delegatiei Comisiei de la Venetia, ca a fost o discutie buna, dar care nu a vizat textul legilor referitoare la Justitie, ci principii, urmand sa fie emisa o opinie a expertilor. "O discutie foarte buna, am discutat despre aceste…