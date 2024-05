Stiri pe aceeasi tema

- Soldații unei brigazi ucrainene care lupta in Harkov au povestit pentru Sky News cum au fost relocați in secret pentru a ajuta la apararea unei secțiuni de la granița cu Rusia, cu cateva zile inainte de inceperea ofensivei ruse in regiunea de nord-est, și haosul bataliei care a urmat.Ofensiva rușilor…

- Lipsa de forța de lupta cu care se confrunta Ucraina a atins un punct critic, iar poziția sa pe campul de lupta in ultimele saptamani s-a inrautațit considerabil, pe masura ce Rusia și-a accelerat ofensiva pentru a profita de intarzierile in transporturile de arme americane, relateaza NYT.

- Rusia a avertizat miercuri Franta ca, daca presedintele Emmanuel Macron va trimite trupe in Ucraina, atunci acestea vor fi vazute ca tinte legitime de catre armata rusa, relateaza Reuters, potrivit news.ro.

- Președintele Chinei, Xi Jinping, a sosit la Paris duminica, unde a fost intampinat de prim-ministrul francez, Gabriel Attal. Președintele chinez urmeaza sa poarte discuții cu Emmanuel Macron despre relațiile comerciale și soluționarea conflictului din Ucraina.

- Armata ucraineana va trebui sa mobilizeze mai putini oameni decat se astepta anterior pentru a respinge invazia lansata acum doi ani de Rusia, a afirmat vineri comandantul-sef, generalul Oleksandr Sirski. In decembrie, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus ca armata a propus mobilizarea a…

- Vicepresedintele Dumei de Stat, Camera inferioara a Parlamentului rus, Piotr Tosltoi, ameninta, intr-un interviu acordat postului francez BFMTV, Franta si pe presedintele francez Emmanuel Macron ca rusii ”ii vor omori toti militarii francezi”, in cazul in care vor fi trimisi in Ucraina, o ideea evocata…

- Trupele ucrainene au reusit sa stabilizeze situatia pe frontul de est, a sustinut joi comandantul-sef al armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sirski, in timp ce ministrul rus al apararii Serghei Soigu a sustinut de partea sa ca Rusia si-a crescut in ultimul an de 2,5 ori productia de obuze si a lansat…

- Prim-ministrul Estoniei, Kaja Kallas, a refuzat sa garanteze ca Forțele de Aparare ale Estoniei nu vor fi dislocate in Ucraina. Ea a facut aceasta declarație in Parlamentul Estoniei, in timp ce raspundea la intrebarile membrilor parlamentului. Mai exact, reprezentanții Partidului Popular Conservator…