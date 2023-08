Stiri pe aceeasi tema

- O noua moarte subita in Rusia. Ghenadi Lopirev, fost general rus din serviciile de securitate ale Rusiei, care ar fi avut cunoștința despre construcția reședinței președintelui Vladimir Putin de la Marea Neagra, a decedat in arest, a anunțat agenția rusa de stat RIA Novosti , conform CNN . Lopirev,…

- Președintele Klaus Iohannis condamna cu fermitate recentele atacuri rusește asupra Ucrainei.„Condamn cu fermitate recentele atacuri rusești impotriva Ucrainei și a infrastructurii civile de pe Dunare, foarte aproape de Romania. Aceasta escaladare recenta prezinta riscuri grave pentru securitatea…

- Mai multe surse ruse au raportat pe 15 iulie ca conducerea militara rusa l-a demis pe generalul-maior Vladimir Seliverstov, comandantul diviziei 106 aeriana a Garzii.Institutul pentru Studierea Razboiului a spus in ultima lor evaluare ca motivul demiterii lui Seliverstov este in prezent necunoscut,…

- Ultimele lovituri puternice ale Rusiei asupra Ucrainei sunt „probabil o replica la summit-ul NATO de la Vilnius și un semnal ca acordul cerealelor de la Marea Neagra este in pericol”, susține Institutul pentru Studierea Razboiului, in cea mai recenta actualizare.STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos,…

- Decizia lui Putin de a nu expulza Grupul Wagner și de a-i urmari pe liderii rebelilor il pune pe dictatorul rus intr-o „poziție incomoda”, a scris Institutul pentru Studierea Razboiului (ISW). CITESTE SI Avertismentul șefului Renault: 'O furtuna chineza' planeaza asupra sectorului european de…

- Forțele ucrainene inainteaza și se confrunta cu o rezistența puternica in mai multe direcții, avansand cu pana la 2 kilometri. Daca inițial luptele se concentrasera in est, acum se deplaseaza spre sud, cu zonele Berdiansk și Mariupol fiind cele mai active. STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format…

- Institutul pentru Studierea Razboiului a citat-o ​​pe ministrul adjunct al apararii ucrainean Hanna Maliar, care a declarat pe 14 iunie ca trupele ucrainene au facut caștiguri, inaintand intre 200 și 500 de metri in sectoare nespecificate ale frontului Bakhmut și 300 pana la 350 de metri in parți nespecificate…

- Un aliat al lui Putin a declarat ca Regatul Unit, SUA și aliații lor din NATO trebuie „sa poarte responsabilitatea” pentru distrugerea barajului Kakhovka , scrie Sky News. Nikolai Patrușev, secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, a declarat ca țarile menționate „coordoneaza activitațile Ucrainei”…