Stiri pe aceeasi tema

- Nici nu s-a instalat bine la Palatul Victoria ca deja generalul-premier Nicolae Ciuca a pregatit politizarea sau poate chiar militarizarea celor mai importante funcții din ministere. Potrivit unui proiect de ordonanța de urgența care modifica Codul Administrativ (OUG 57/2019), funcțiile de inalți funcționari…

- Camera Deputatilor si Senatul vor avea joi plen reunit, de la ora 10.00, pentru a dezbate si vota programul de guvernare si lista Executivului Ciuca. Toti ministrii propusi in Guvern si sustinuti de alianta PNL-PSD-UDMR si minoritati au fost avizati favorabil, miercuri, in comisiile de specialitate.…

- Social – democrații nu par sa se fi obișnuit cu ideea ca trec și ei la butoane și continua criticile fața de actualii parteneri impreuna cu care ar trebui sa rezolve problemele guvernamentale. Exact in momentul in care președintele Klaus Iohannis il desemna prim – ministru pe Nicolae Ciuca, dupa ce…

- Bobby Paunescu, presedintele ARMIS, a declarat, duminica seara, intr-o emisiune TV, ca venirea lui Nicolae Ciuca la Palatul Victoria va pune bete in roate politicienilor care "si-au facut planuri de vacanta"."Mitigurile nu duc la un lucru bun. Modul in care au fost comunicate noile restrictii... sa…

- Klaus Iohannis este prezent in aceste zile la Consiliul European. Iohannis nu a ratat ocazia sa atace indirect USR. El susține ca multe reforme nu au fost facute pana in acest moment. Totodata, presedintele a vorbit despre sansele unui guvern minoritar PNL-UDMR, care sa aiba sprijinul PSD in Parlament.…

- Dupa ce președintele Klaus Iohannis l-a desemnat pentru funcția de premier, ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, a facut pe pagina de Facebook un apel public la partidele politice sa sprijine prin votul din Parlament guvernul pe care il va propune. „Țara noastra trece printr-una din cele mai dificile…

- Scandalurile politice și instabilitatea Guvernului risca sa lase Romania fara cei 29,2 miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR). Faptul ca la ora actuala, Romania are un guvern interimar complica foarte mult aprobarea PNRR-ului țarii noastre. Potrivit informațiilor noastre,…

- PNRR, in forma in care urmeaza sa fie aprobat de Comisia Europeana are una dintre cele mai consistente anexe de condiționalitați raportat la celelalte state membre, a scris sambata pe Facebook fostul ministru al Finanțelor, Alexandru Nazare. „Avem de indeplinit peste 500 de “milestone-uri” și “target-uri”…