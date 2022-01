Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre generalii din a carui lucrare ar fi plagiat premierul Nicolae Ciuca este generalul in rezerva Teodor Frunzeti, care a ocupat funcția de șef de Stat al Forțelor Terestre. El a fost și rector al Universitații Naționale de Aparare „Carol I”. Teodor Frunzeti a vorbit cu Europa libera despre…

- Jurnalista Emilia Sercan a declarat, marti, in emisiunea Talk News de la Profit TV, ca, in cazul plagiatului premierului Nicolae Ciuca, Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU) trebuia sesizat, pentru verificare, si nu Universitatea Nationala…

- Generalul in rezerva Teodor Frunzeti, unul din autorii cartii „Forțe și tendințe in mediul de securitate european” din care premierul Ciuca este acuzat ca a copiat in lucrarea de doctorat, a declarat pentru Europa Libera ca „nu e bine ca s-a intamplat, asta e clar. Ca e neglijența, ca a facut-o cu buna…

- Președintele Klaus Iohannis considera corecta și necesara decizia premierului Nicolae Ciuca de a solicita analizarea tezei sale de doctorat de catre Comisia de Etica a UNAp, potrivit unui raspuns dat MEDIAFAX de Administrația Prezidențiala. „Președintele Klaus Iohannis iși menține poziția reiterata…

- Una dintre lucrarile pe care premierul Nicolae Ciuca le-ar fi plagiat in lucrarea sa de doctorat este „Forte si tendinte in mediul de securitate european". Europa Libera a vorbit cu unul dintre autorii acesteia. Aparuta in 2003 la Editura Academiei Fortelor Terestre „Nicolae Balcescu" din Sibiu, cartea…

- Universitatea Nationala de Aparare ”Carol I” anunta, marti, ca a cerut Comisiei de etica universitara sa verifice ”existenta unor similitudini cu alte lucrari stiintifice”, in lucrarea de doctorat al premierului Nicolae Ciuca. ”Urmare la informatiile aparute in mass-media si a solicitarii…

- Lucrarea de doctorat a premierului Nicolae Ciuca va fi verificata de o comisie a Universitații Naționale de Aparare „Carol I” „cu privire la existența unor similitudini cu alte lucrari științifice”, a anunțat instituția dupa apariția in spațiul public a unor informații legate de un presupus plagiat…

- Primul ministru Nicolae Ciuca, acuzat de plagiat in teza de doctorat: Cateva zeci de pagini ar fi luate din alte surse Primul ministru Nicolae Ciuca, acuzat de plagiat in teza de doctorat: Cateva zeci de pagini ar fi luate din alte surse Primul ministru Nicolae Ciuca este acuzat ca și-ar fi plagiat…