- Ministrul de Externe rus, Serghei Lavrov, a reclamat in fața secretarului general al ONU ca Organizația nu a intervenit in ceea ce el a numit incalcare a acordurilor de la Minsk de catre Ucraina. In replica, Antonio Guerres a spus ca „nu sunt trupe ucrainene in Rusia”, ci situația este inversa.…

Antonio Guterres, secretarul general ONU, a afirmat, marti, ca a avut o discutie sincera, in cadrul eforturilor pentru pace in Ucraina, cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, care a transmis ca Moscova este pregatita sa coopereze cu Natiunile Unite.

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, l-a intampinat la Moscova pe secretarul general al ONU, Antonio Guterres si a afirmat ca ”principiile multilaterale ale ONU au fost etalate de Occident”, iar Guterres a subliniat necesitatea unei incetari a focului ”cat mai curand posibil”, relateaza BBC,…

- Cristian Tudor Popescu a vorbit la Digi24 despre variantele in care ar putea reacționa Romania in cazul in care armata rusa ar intra in Republica Moldova. „Exista opțiunea 1940, nu facem nimic, și exista opțiunea sa sarim in ajutorul Moldovei”, spune gazetarul. „Asta n-ar insemna ca ar avea vreo…

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, susține ca viitorul Ucrainei ar trebui sa fie decis de popoarele care traiesc acolo.

- Consiliul Uniunii Europene a decis, vineri, blocarea activeleor financiare detinute de presedintele rus, Vladimir Putin, si de ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, in cadrul sanctiunilor impuse ca reactie la razboiul lansat de Rusia in Ucraina, afirma oficiali de la Bruxelles, scrie Mediafax.…

Rusia va raspunde, joi, propunerilor Statelor Unite privind garantiile de securitate in Europa, a declarat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, cu ocazia intrevederii pe care a avut-o la Moscova cu omologul sau italian, Luigi Di Maio.

Secretarul de stat american Antony Blinken are marti o noua discutie telefonica cu ministrul de externe rus Serghei Lavrov, a anuntat un responsabil al diplomatiei americane, potrivit AFP si Reuters.