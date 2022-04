Stiri pe aceeasi tema

- Șeful statului major al SUA, generalul Mark Milley, spune ca lumea devine din ce in ce mai instabila și ca „potențialul unui conflict internațional semnificativ crește, nu scade”, potrivit CNN. Milley și secretarul Apararii, Lloyd Austin, au vorbit in fața Comisiei pentru Servicii Armate a Camerei Reprezentanților…

- Seful statului major al SUA, generalul Mark Milley a spus ca lumea este din ce in ce mai instabila si ca potentialul unui conflict international semnificativ nu scade, ci din contra, creste.

- Șeful statului major al SUA, generalul Mark Milley, spune ca lumea devine din ce in ce mai instabila și ca „potențialul unui conflict internațional semnificativ crește, nu scade”, potrivit CNN.

- Statele Unite sunt favorabile stabilirii unor baze militare americane pe flancul estic al NATO, dar doresc sa evite stationarea permanenta acolo a soldatilor americani, preferand desfasurarea lor prin rotatie, intr-un sistem de rotatii continue ce va insemna de fapt o prezenta permanenta, a declarat…

- Culturile ucrainene de grau de iarna sunt in stare buna, iar țara va avea suficienta paine in acest an, a declarat miercuri seara tarziu ministrul adjunct al agriculturii, Taras Dzoba, citat de Reuters.

- Președintele Romaniei a anunțat modul in care țara noastra se implica sa-i sprijine pe locuitorii din Ucraina. Țara noastra o sa devina un hub regional de direcționare a resruselor umanitare catre Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- A treia doza de AstraZeneca crește semnificativ numarul anticorpilor impotriva Omicron, reiese dintr-un studiu, arata Mediafax. AstraZeneca a anunțat joi ca datele preliminare ale unui studiu facut pe vaccinul sau COVID-19, Vaxzevria, au aratat ca acesta a generat un raspuns mai mare al anticorpilor…

- NATO este îngrijorata de riscul real de conflict în Ucraina odata cu întarirea militara continua a Rusiei la granițele sale și trebuie sa se pregateasca pentru un eșec al diplomației, a avertizat vineri secretarul general al Alianței, Jens Stoltenberg, potrivit AFP."Întarirea…