Stiri pe aceeasi tema

- Considerat de unii ca fiind cel mai popular om din Iran, ba chiar unul dintre cei mai puternici lideri din Orientul Mijlociu, generalul iranian Qassem Soleimani, a fost a fost ucis vineri intr-un atac aerian lansat asupra convoiului lor pe aeroportul din Bagdad. Iranul ameninta SUA ca se va razbuna,…

- Generalul iranian Qassem Soleimani (foto: telegraph.co.uk) Generalul iranian Qassem Soleimani și Abu Mahdi al-Muhandis, cel mai important comandant al poliției irakiene, au fost uciși, vineri, pe aeroportul din Bagdad, intr-un atac aerian comandat chiar de președintele Donald Trump, transmite Reuters,…

- Beijingul a ordonat tuturor agentiilor guvernamentale si institutiilor publice sa inlocuiasca programele si echipamentele informatice straine in urmatorii trei ani, relateaza luni Financial Times, preluat de dpa. Schimbarea ar urma sa se produca in baza unei politici confidentiale supranumite…

- Acuzata de spionaj și in pericol de a fi exclusa de la licitațiile pentru rețelele 5G de pe piețe importante, compania chineza Huawei contraataca, folosind un mix de tactici, de la reclama in publicații importante și o ofensiva de convingere directa a publicului, pana la lobby și chiar strategii mai…

- Un disident iranian, Massoud Molavi, a fost asasinat recent in orasul turc Istanbul, afirma surse citate de agentia de presa DHA si de cotidianul Times of Israel preluat de mediafax.Vezi și: Profilul alegatorului la prezidentiale: Votul pe sexe, grupe de varsta, nivel de studii, regiuni si…

- Ursul panda Bei Bei va pleca, marți, in calatoria vieții peste mari și țari. Nascut in Statele Unite, la gradina zoologica din Washington, Bei Bei se va intoarce in țara stramoșilor sai, China, in urma unui contract intre cele doua state. Pentru a-i fi calatoria cat mai confortabila, Bei Bei va calatori…

- Oficialii din Taiwan au devenit ținta mailurilor de phishing, în cadrul unui eveniment de o saptamâna care simuleaza situația unui razboi cibernetic, primul exercițiu de acest fel, scrie BBC. Guvernul local gazduiește testele împreuna cu Institutul American din Taiwan (AIT),…

- Emisarul special american pentru pace in Afganistan, Zalmay Khalilzad, a purtat timp de un an negocieri cu talibanii si era asteptat un acord in baza caruia SUA urmau sa-si retraga trupele din Afganistan si sa puna capat celui mai indelungat conflict militar din istoria lor, scrie Agerpres. Insa…