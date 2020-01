Ghidul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, s-a angajat vineri sa "razbune" moartea influentului general iranian Qassem Soleimani, ucis mai devreme intr-un raid american la Bagdad, si a decretat trei zile de doliu national in tara sa, informeaza AFP si Reuters. "Martiriul este recompensa pentru munca sa continua in toti acesti ani (...). Cu voia lui Dumnezeu, opera si drumul lui nu se vor opri aici si o razbunare implacabila ii asteapta pe criminalii care si-au murdarit mainile cu sangele lui si cu cel al altor martiri", a subliniat ayatollahul Khamenei pe contul sau de Twitter in limba…